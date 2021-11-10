美国助理国务卿将访韩磋商朝核计划应对方案. November. 10, 2021 07:25. by 华盛顿=常驻记者李正恩 lightee@donga.com. 美国国务院表示，负责东亚太事务的助理国务卿丹尼尔·克里滕布林克将于10日访问韩国，与韩国政府讨论朝鲜核计划应对方案和韩半岛完全无核化等广泛的焦点问题。 美国国务院发言人内德·普莱斯在当地时间8日的新闻发布会上，就克里滕布林克访韩时是否将讨论终战宣言的提问表示：“朝鲜的弹道导弹及核计划威胁确实摆在讨论的桌子上，美国关于推进韩半岛完全无核化的战略也将是讨论的主题。”他还说：“作为条约同盟，韩国和美国的关系非常广泛和深刻，有很多问题需要共同讨论。”他虽然没有否认讨论终战宣言的泛泛而言，但也没有对此做出肯定的回答。 对于美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文之前称美国对终战宣言有着不同的想法的提问，普莱斯没有正面回答，只是表示，“通过对话和外交实现韩半岛的持久和平和完全无核化，是最好也是最有效的办法，在这一方面美国与韩国的对应方有着相同的见解”。他只原则性地回答说：“为了与韩国和日本等区域内同盟在增进安保方面取得看得见的进展，作为协调和实用性处理法的一环，美国将继续探索与朝鲜的接触。” 美国国务院此前在公布克里滕布林克访问日本和韩国的计划时表示：“他将会见两国高层官员，重申美国的合作意向，以应对21世纪最严重的全球挑战。”

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