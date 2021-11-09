美国政府内部就“不率先使用核武器”产生争论，国防部以“应对困难”为由表示反对. November. 09, 2021 07:12. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 在美国明年年初公布《核态势评估》报告前夕，围绕美国是否采取“不率先使用核武器”和“单一目的使用核武器”的方针，拜登政府内部展开了一场心理战。据悉，美国国防部以很难有效应对中国及俄罗斯等敌国的核威胁为由，表示反对。 据美国政治媒体《政治报》6日报道，白宫国家安全委员会计划在本月内召开讨论美国核政策的会议。据悉，拜登政府目前正在考虑采取“单一目的”使用方针，即，只要不遭受核攻击，就不会先使用核武器；只有遭受非常规武器的核攻击，才能用核武器予以应对。 但是，美国国防部内部的反对声音非常大。国防部一名官员在接受《政治报》采访时表示，“（在国安会会议上）不可能提出‘不率先使用’或‘单一目的’”，暗示国防部不会认真考虑这个问题。另一名官员也向《华盛顿邮报》表示：“国安会会议的议题是是否采纳‘单一目的’方针，而不是‘不率先使用’。” “不率先使用”核武器不仅会缩小美军的选择范围，还会刺激同盟国的不安情绪，因此，拜登政府内部也出现了很多否定看法。但拜登政府一名高层官员表示，“我们将遵守对同盟及伙伴国家的‘确定遏制’承诺，同时维持安全、有效的战略遏制”，强调将就相关问题与同盟进行磋商。

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