日本：“推进6·25战争结束宣言为时尚早”. November. 08, 2021 07:23. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 日本共同社6日报道说，日本政府就宣布处于停战状态的“6·25战争”结束表示“为时尚早”。这是日本政府首次就韩国政府推进的终战宣言表明立场。 据共同社报道，当地时间10月19日在美国华盛顿举行韩美日三国朝核问题代表团团长磋商时，韩国外交部韩半岛和平交涉本部长鲁圭德以文在寅总统在联合国的演讲为基础，强调了终战宣言的有用性。此前，文在寅在9月21日出席联合国大会时提议，韩国、朝鲜、美国三方或再加上中国的四方聚在一起，来共同宣布韩半岛战争的结束。 对于鲁圭德的发言，日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕以朝鲜一再试射导弹为例，面露难色地表示“推进终战宣言为时尚早”。美国国务院朝鲜事务特别代表金圣没有明确表示赞成和反对。共同社称：“三国之间对终战宣言存在分歧。” 共同社称，岸田文雄政权非常警惕朝鲜一再试射导弹，在朝鲜核问题和绑架日本人问题尚未找到解决方案的情况下，只扩散对朝和解氛围。 共同社还称，日本不是“6·25战争”当事国，因此想在韩半岛悬案中维持无核化优先原则。共同社报道说：“特别是岸田政权担心，如果先宣布战争结束，作为日本最重要的课题——朝鲜绑架日本人的问题可能会在没有得到解决的情况下被放置一边。”

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