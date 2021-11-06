因车用尿素告磬，韩国线路公交车下周起运行将出现问题. November. 06, 2021 07:11. by 徐亨锡记者、申珍宇记者、世宗=宋忠贤记者 skytree08@donga.com·niceshin@donga.com、balgun@donga.com. 由于柴油汽车运行所需的车用尿素供不应求，预计从下周初开始，部分地区的“平民代步”公交车运行将出现问题。预计，从下周起，快递等物流行业也会出现停止运行的货车。车用尿素事态已经超越物流大乱，扩散到了建设现场、农家、废弃物回收等，有可能威胁到日常生活的危机感也在高涨。 《东亚日报》5日掌握了全国巴士运输事业组合联合会全国路线巴士的车用尿素量库存现状并进行了分析。结果显示，全国45024辆路线巴士（市内、外、农渔村、高速巴士）中34.8%需要的车用尿素库存将在年末枯竭。以京畿和全北为例，截至5日，有些公共汽车企业的库存只剩下3天的量，预计公交运行将受到影响。特别是，投入到农渔村、偏远地区的农渔村公共汽车的车用尿素使用比重为77.2%，因此有人担心，在公交车是唯一大众交通工具的地区，市民们有可能会被困在原地。 货车司机们为了多买哪怕1升车用尿素，正在竭尽全力。加油站附近的货车为了加车用尿素排起了长队，导致周围道路出现严重交通混乱。特别是，经营快递车辆和小型货车的私营业主们焦急无耐地说：“马上就不能工作了。” 青瓦台5日决定，为稳定车用尿素供应，组成青瓦台内相关秘书室共同参与的工作组，从当天开始以每日紧急检查体制运营。经济首席秘书安一焕担任工作组组长，政策秘书室及国家安保室秘书等担任组员。产业通商资源部计划通过原材料、零部件、装备供求应对支援中心，收集有关车用尿素进口企业的进口合同现状和具体推迟原因的资料，向中国提出改善要求。

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