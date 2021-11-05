皇家马德里队成首支在冠军联赛中攻入1000球的球队. November. 05, 2021 07:30. by 金東昱 creating@donga.com. 皇家马德里队（西班牙）成为了第一支在欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛（UCL）中攻入1000球的球队。 4日，在西班牙马德里的圣地亚哥伯纳乌球场举行的2021~2022赛季欧足联冠军联赛D组第四轮比赛中，皇家马德里队主场以2比1战胜了顿涅茨克矿工队（乌克兰）。本场比赛之后，皇家马德里队以3胜1负（积9分）的战绩排在了小组第1位。 当天，上半场第14分钟，卡里姆•本泽马接到维尼修斯•儒尼奥尔的传中，轻松将球打入球门，率先攻破了对方球门。本泽马的这一进球是皇家马德里队在冠军联赛上打进的第1000粒进球，由此皇马也成为历史上首支实现该成就的球队。继皇家马德里队之后，拜仁慕尼黑队（德国）以768粒入球排在了第2位，皇家马德里队的竞争对手巴塞罗那队（西班牙）以655粒入球排在了第3位。 皇家马德里队在过去的几年里一直拥有世界最佳射手。据CNN报道，克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（曼联）在皇家马德里队效力的9个赛季（2009~2018年）中，在冠军联赛中共攻入了105粒进球。C罗以139个进球，成为该领域历史上进球最多的球员。本泽马（2009~现在）在当天攻入了两球，冠军联赛个人总进球来到75粒。前皇马当家射手劳尔•冈萨雷斯（1994年~2010年）在该赛事中攻入了66球。

한국어