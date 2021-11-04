分手恋人的肖像. November. 04, 2021 07:22. . 一个穿着金黄色礼服的年轻女子揪住一个被砍去脖子的男子的头发站着。另一只手握着一把刀，藏在浓浓的黑暗中，一个老妇人在背后看着她。一眼就能看出她是砍下敌将头颅拯救祖国的以色列英雄朱迪斯（Judith）。但是画中的朱迪斯并不是勇敢的英雄形象，而是迷人的女人形象。再加上作为杀人凶手的表情，似乎过于淡然。画家为什么要画成这个样子呢？ 《旧约圣经》中出现的朱迪斯的故事不仅包含了“斩首”的刺激性题材，而且还包含了爱国信息，因此，几个世纪以来深受欧洲画家的喜爱。17世纪活跃在佛罗伦萨的画家克里斯托帕诺•阿洛里也反复画了这个主题。他早年成为美第奇家族的宫廷画家，但没有受到太大的关注。他凭借这幅朱迪斯的画，一举成名。 画中的模特是与画家自己分手的恋人玛莉亚•德•乔凡尼•玛查菲丽。两人的恋爱虽然很火热，但结局并不美好。绝代佳人玛莉亚玛花了阿洛里很多钱，最终使他陷入贫困。痛苦不堪的阿洛里最终结束了两人的关系，并撕掉了两幅以她为模特的圣女肖像画。阿洛里认为两人关系的结束主要是因为玛莉亚的母亲，于是他把杀人帮手的女妇人画成了玛莉亚母亲的形象。 难道是失恋的创伤太深了吗？画中的阿洛里被斩首，脸上带着因痛苦而扭曲的表情。这表示他仍然感到痛苦。与此相反，玛莉亚身穿象征高贵的金黄色礼服，被刻画成年轻迷人的女性。她还是一位大胆的女性，她能熟练地杀死男人，而且衣服上没有沾一滴血。阿洛里似乎并不想指责他的前女友。取而代之的是以美丽、高贵、大胆的女人形象刻在画幅上，一直珍藏到死。美术评论家

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