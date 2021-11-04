Kakao支付上市首日，总市值排名第13位，在金融股中排名升至第二位. November. 04, 2021 07:22. by 李尚焕记者 payback@donga.com. Kakao的金融科技子公司Kakao支付在进入有价证券市场的同时，市价总额突破了25万亿韩元，一下子上升至市价总额第13位。它还超越传统金融集团，继Kakao银行之后占据国内金融股第二位。Kakao支付3日在有价证券市场上市，以比开盘价格上涨7.22%（1.3万韩元）的19.3万韩元收盘。通过“100%均等分配”认购公募股的投资者每股获得10.3万韩元的收益。开盘价为18万韩元，是公开发行价（9万韩元）的2倍，但没能达到涨停板，因此未能同时实现“翻番加冲顶”。 当天，Kakao支付的市值为25.1609万亿韩元，超过现代摩比斯、Krafton等，位居市值第13位（优先股除外）。特别是，Kakao支付还超过KB金融（约23万亿韩元）、新韩控股（约19万亿韩元），上升到了金融股第二位。虽然Lakao银行当天下跌了7%以上，但仍保住了“金融大将股”的位置，因此Kakao金融系列公司占据了金融股的第一位和第二位。 由此，包括金融子公司和Kakao、Kakao游戏、海王星等，Kakao集团的市值达到116.3419万亿韩元，继三星（624万亿韩元）、SK（197万亿韩元）、LG（132万亿韩元）、现代汽车（130万亿韩元）之后进入了“百万亿集团”行列。 2014年以国内最初的简便结算服务起步的Kakao支付以与Kakao聊天的联系为基础迅速成长。截至6月底，累计用户达3650万人，月活跃用户数达2000万人。Kakao支付计划利用此次首次公开募股确保的资金，扩大证券移动通信服务（MTS）、数码保险等新业务。 证券界评价说这是超出市场预想的华丽亮相，但对长期来看Kakao支付股价的上升趋势能否持续下去众说纷纭。KTB证券认为政府对平台企业的限制有可能会成为绊脚石，提出了Kakao支付的适当股价为公募价以下的5.7万韩元。汉阳大学经营系教授申民洙表示：“国内对平台的限制有跟随美国的倾向，但就像从根本上阻止收购合并的美国一样，限制会进一步加强，从而阻碍平台企业的发展。”有人指出，在资产和净利润规模远远落后的情况下，Kakao支付仍然超过了传统金融公司的市值，因此股价是被高估了。 相反，也有人预测说，随着与Kakao聊天的联系性和以后金融服务的扩大，增长潜力将会持续下去。新韩金融投资研究委员金秀贤表示：“有必要考虑平台金融事业者的扩张性和增长性。考虑到Kakao银行的事例，Kakao支付的总市值可达到40万亿韩元以上。” 此外，Kakao支付的员工们通过股票期权获得了9000亿韩元以上的行市差价。获得股票期权最多的柳永俊代表的评价差价达1339亿韩元。据推算，职工持股协会的评价差价以收盘价为标准，人均达4125万韩元。

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