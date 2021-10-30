美军第二号人物：“中国增强军事力量令人震惊，再这样下去会赶超美国”. October. 30, 2021 07:38. by 华盛顿=常驻记者李正恩 lightee@donga.com. 继美军第一号人物、参谋长联席会议主席马克·米利确认中国发射高超音速导弹并表示担忧后，参谋长联席会议副主席约翰·海滕也就中国增强军事力量的速度表示“令人震惊（stunning）。”美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道说，海滕当地时间21日表示：“中国的行动速度令人震惊。按照这一速度和轨迹，中国将赶上俄罗斯和美国。”他强调：“这将改变游戏格局，这不仅是美国的问题，也是我们同盟国的问题。” 据海滕介绍，中国在最近5年里试射了数百枚高超音速导弹，而美国只发射了9枚。对于这一巨大差异，他指出，“这不好”。他就美国发射失败表示：“应该将其视为学习过程。只有敢于冒险并从失败中学习，才能更快地前进。”他还以朝鲜为例表示：“朝鲜国务委员长金正恩通过过去失败的试验发射，学会了加快开发速度。”据说，在科学家和工程师试验失败时，金正恩也和其父亲（金正日）不同，决定不处死他们，反而鼓励他们，从失败中学习。海滕说：“最终，世界经济排名第118名的朝鲜拥有了洲际弹道导弹力量。”

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