尹锡悦方面：“公调处按照执政党指令进行调查” VS 执政党：“搞政治阴谋的人灵魂出窍的说法”. October. 29, 2021 07:33. by 尹多彬记者、李允泰记者 empty@donga.com,oldsport@donga.com. 国民力量党就前检察总长尹锡悦“教唆告发”疑惑核心人物孙俊成检察官的拘捕令被驳回一事声称：“高级公务员犯罪调查处（公调处）正在按照执政党的指令进行调查。”共同民主党则反击说，（这是）“搞政治阴谋的人灵魂出窍的说法”。 尹锡悦方面集中攻击了此前共同民主党代表（党首）宋永吉要求公调处尽快调查孙俊成和金雄议员一事。尹锡悦阵营首席副发言人崔智贤当天在评论中表示：“从宋（永吉）代表介入调查的发言和公调处的调查进展过程来看，明明白白地暴露出了这是‘玩政治阴谋的拘捕令”，“公调处嘴上嚷嚷着政治中立，背后完全按照执政党代表的指令在调查。”她还主张：“在政权不得不交替的情况下，只想动员权力机关打击尹（锡悦）候选人。被玩弄的公调处不再是国民的调查机关。” 宋永吉就尹锡悦方面的“阴谋政治”主张批评称：“我认为（国民力量党）洪准杓候选人的话是正确答案。自己做的时候是调查，自己接受调查的时候就是政治阴谋，像这种说法，是‘州官放火’式的思考。”他还说，“尹（锡悦）前总长主张，‘孙（俊成）检察官是‘秋美爱师团’的人”，“在总统候选人讨论会上（提及）辩论孙检察官的内容，等于承认自己是孙检察官的幕后人物。”共同民主党政策委员员会议长朴完柱也表示：“孙检察官的拘捕令刚被驳回，尹前总长就立即贼喊捉贼，毫无根据地来扣这是执政党政治阴谋的帽子”，“究竟是谁在搞政治阴谋，灵魂出窍说法真的是死不要脸。”

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