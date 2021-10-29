美国首次给中性人发放“X”标记护照，既不是男也不是女. October. 29, 2021 07:34. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国首次发放除了男性和女性之外、标记第三性别“X”的护照。这是美国国务院为不想在男和女中选择任何一方的性少数群体采取的措施。 美国国务院27日以发言人内德·普莱斯的名义发表声明称，发放了第一本标有“X（中性）”的护照，并期待明年初相关系统升级工作结束后，所有申请者都能获得此类护照。 国务院允许个人即使不通过医疗记录证明这一点，也能按照本人规定的性别申请护照。到目前为止，如果要申报与出生申报不同的性别，必须提交医疗机关证明。 国务院“性少数群体”人权外交特使杰西卡·斯特恩表示：“此次措施是在政府文件中注明，存在比以前只有‘男’‘女’更为广阔的性别”，“拿到反映真正认同感的此类证件的人，将在生活中得到更大的尊重。” 国务院没有透露该护照是发给了谁。但据美联社报道，居住在科罗拉多州柯林斯堡的性少数群体人权活动家戴纳·扎伊姆（63岁）在电话采访中表示，自己获得了“X标志护照”。戴纳说：“我不是麻烦精，只是一个人。我的活动目标是帮助下一代的中性人获得完整的公民权。”戴纳从2015年开始以国务院为对象展开了要求在不公开性别的情况下领取护照的法律纠纷。戴纳在申请护照时，要求在标明是男性还是女性的栏上写上“中间性（intersex）”，并通过另外的文件用“X”标记性别。 国务院今年6月发表了为性少数群体修改护照发放程序的方针。为了发放该护照，电脑系统的变更工作需要很长时间，因此4个月后才发放了第一本护照。“X标志护照”还剩下预算管理局的最终批准程序。法新社报道说，在美国之前允许护照标明“X性别”的国家至少有11个，其中包括澳大利亚、新西兰、加拿大、德国、尼泊尔等。

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