莫德纳首席执行官：“50岁以上群体，从2023年起每年都需要打加强针”. October. 29, 2021 07:34. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 美国制药公司莫德纳的首席执行官斯特凡·班塞尔预测，50岁以上的人每年都要接种新冠疫苗。 班塞尔当地时间27日在接受路透社采访时表示：“新冠疫苗的预防功效（在接种后）随着时间的推移逐渐减弱，因此从2023年开始，我们将会看到，50岁以上的人每年都要追加接种疫苗（加强针）。”之于50岁以上的人成为打加强针对象的原因，他表示：“因为这一年龄段住院率（相对）高，死亡人数太多。” 目前，美国在辉瑞和莫德纳疫苗接种者中，除高危人群外，还允许65岁以上高龄人群打加强针。强森疫苗接种者中，18岁以上都是打加强针对象。此外，美国NBC新闻台27日报道，美国疾病控制与预防中心最近修改了接种方针，允许癌症患者或器官移植患者等免疫系统受损的人可以接种第四针。此前，疾控中心曾建议免疫系统受损患者在接种一二剂疫苗后加打第三剂疫苗。即，接种三剂疫苗后仍没有产生足够免疫力的人，可以进一步接种疫苗。 继以色列之后，又出现了批准以大部分国民为对象打加强针的国家。澳大利亚卫生当局27日批准以第二剂接种6个月后的18岁以上成年人为对象注射辉瑞疫苗。对于加强针的功效，专家们的意见各不相同。路透社报道说，最近接连出现了加强针可以增加接种疫苗后随着时间推移减少的抗体的研究结果；但也有人认为，除了免疫受损患者外，没有必要广泛的打加强针。

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