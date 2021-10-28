纽约人的“鱿鱼游戏”……“像李政宰一样舔焦糖饼并成功！”. October. 28, 2021 07:32. by 兪載東 jarrett@donga.com. 26日(当地时间)下午，美国纽约曼哈顿切尔西地区的一个摄影棚建筑。身穿绿色运动服，各自挂着背码的80名纽约市民下了车进入了建筑物内。他们是亲自体验Netflix人气电视剧《鱿鱼游戏》并参加决出优胜者活动的人。在韩国观光公社纽约分公司主办的该活动中，参加者们玩着“椪糖”、“打纸片”、“一二三木头人”等游戏，展开了较量。该活动向一名冠军提供可以来韩国的往返机票，共有3110多人报名，随机选出了80人。 10年前曾在韩国担任英语讲师的迪伦•多诺文说：“《鱿鱼游戏》演员的演技令人惊讶，关于‘阶级’的故事也很有趣。很开心高水平的韩国电影和电视剧在美国大受欢迎。”参加者朱莉娅说：“完全被韩国文化所吸引。我还看了电影《寄生虫》”，“美国的连续剧有时会很老生常谈或无聊，韩国电视剧具有创造性，不断展现新的面貌。” 第一个游戏是按照规定的形状挖出焦糖饼的“椪糖”游戏。参加者们确认各自收到的焦糖饼形状，同时发出了欢呼声和感叹声。他们一起趴在地上用针刮焦糖饼，或者像演员李政宰一样用舌头不停地舔。成功挖出星星形状的年轻女性贝兰说：“就像在电视剧中看到的那样舔焦糖饼，结果成功了”，并把一块焦糖饼碎片递给了记者。20多岁的男性克里斯在规定时间仅剩数十秒的时候，成功挖出了最难的雨伞形状。他兴奋地说：“几乎不用针，只是一直舔着。”以各队对抗赛形式举行的“打纸片”游戏开始后，演播室里响起了纸片被摔在地板上的声音。虽然也有很多参赛者不仅没有翻起对方的纸片，反而砸向了意想不到的地方，但与电视剧不同，所有参赛者的脸上都充满了笑容。在3分钟内不被找人者揪出，必须通过终点线的“一二三木头人”游戏中，参赛者们的专注力非常突出。当天活动主办方穿着电视剧中主持人穿过的红色服装，其中一人为了扮演“前台男”角色还穿上了黑色斗篷。 最后的冠军是生活在纽约皇后区的男性查尔斯。拿到机票的他说：“我想尽快去韩国旅游，被韩国的文化遗产所包围。韩国正在为其他国家创造革新。”

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