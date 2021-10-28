金圣：“只有朝鲜先出来谈判，才能讨论终战宣言”……与韩国存在分歧. October. 28, 2021 07:32. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 据记者确认，美国向韩国政府表明立场称，只要朝鲜不先重返谈判桌，就很难接受韩国提出的宣布战争结束的提议。据悉，美方还转达立场称，在韩美整理有关终战宣言的立场之前，应该让中国等相关国家作为宣言主体参与进来。这与韩国政府认为终战宣言是重启朝美无核化谈判、韩朝对话“入口”的“先终战宣言后无核化”构想存在分歧。因此有分析认为，文在寅政府任期末的对朝构想可能也出现了问题。 据多名政府消息人士27日透露，美国国务院朝鲜事务特别代表金圣24日访韩时，在韩美两国朝核首席代表磋商中做出了上述表示。韩国政府表示，注重“终战宣言是在法律上不受约束的政治性的、象征性的宣言”的意义，表明了“以韩美磋商为基础、先抛出终战宣言作为对话的渠道”的构想，但拜登政府明确表示，只有朝鲜出来对话，才可以尝试着讨论能否发表终战宣言。 拜登政府最近集中研究了韩国政府转达的终战宣言剧本，深入分析了终战宣言的得失。分析认为，金圣的表态意味着，美国经过内部讨论，担心终战宣言会带给朝鲜有可能激发解散联合国军司令部或撤出驻韩美军争论等错误信息，因此没有立即响应的意向。 美国白宫国家安全事务助理杰克·沙利文当地时间26日在白宫新闻发布会上就美国对终战宣言的立场表示：“我们可能对分阶段的正确顺序、时间和条件持有略有不同的观点。”这是首次正式承认韩美围绕终战宣言存在分歧。

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