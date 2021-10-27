引发“大乱”导致非面对面日常瘫痪，KT却忙于责怪别人. October. 27, 2021 07:20. . 25日，国家基干通信网KT的互联网服务出现故障1个小时，国民的日常生活陷入了瘫痪。金融交易停止，外卖订单中断，学校非面对面上课宣告中断。企业业务也陷入瘫痪，整个韩国陷入了灾难。KT在事故发生后先是声称受到了外部势力的攻击，后来又改口说是网络错误。让国家陷入了混乱，却是一副急于责怪别人的样子。 KT昨天表示，事故原因是网络路由设定错误。即在地方的某设备上安排数据移动通道的过程中出现了错误，因此特定通道出现超负荷，出现了连锁障碍。一台设备出现的故障导致了全国通信网瘫痪，国家基干网络不能够如此不堪一击。 2018年KT因首尔阿岘分公司火灾事故，导致通信网瘫痪。此后，KT宣称确保了迂回线路，即使传送线路出现障碍，网络也不会中断。但这次迂回线路并没有启动。据分析，这是经历事故后疏于预防的人灾。在这种情况下，KT却把责任归咎于管理设备的合作企业。 事故发生后，KT指称是网络攻击。如果国家基干网遭到攻击，这是不能轻易公开的严重事件。但两个小时后，KT又改口了。这是轻率而混乱的应对。损失补偿也不透明。因为根据KT的使用条款，中断服务3小时以上时会给予补偿。仅仅几秒之内就会出现损失，国民能接受这样的条款吗？ 在信息技术连接一切的社会里，通信网瘫痪是一场灾难。不能把国家通信网交托给预防和应对危机不力的企业。KT应该正确查明事故原因，并阐明防止再次发生的对策，自行接受资格检验。医院等应急设施不应该只使用一个通信企业，还有必要将其他公司的通信网作为预备设施。从预防到应对危机，政府应该重新检查整个国家通信网。

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