联合国官员：“朝鲜居民饱受新冠痛苦……需要放宽制裁” VS 美国国务院：“那是朝鲜政权的责任……必须遵守制裁”. October. 25, 2021 07:20. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 联合国朝鲜人权特别报告官托马斯·奥海亚·金塔纳（照片）提到了新冠疫情给朝鲜居民带来的经济困难，再次提到了重新评价和放宽对朝制裁的必要性。但美国国务院表示，朝鲜居民面临的困难是朝鲜政权的责任，断然拒绝了金塔纳的主张。美国明确表示，朝鲜的民生痛苦不能延伸为有关放宽对朝制裁的讨论。 金塔纳当地时间22日在美国纽约联合国总部召开记者招待会，汇报了新冠疫情以来朝鲜人权状况的最新报告主要内容。他表示，由于国际社会的对朝制裁和朝鲜严格的防疫及国境封锁等，朝鲜居民生活中必需的朝中交易和购买粮食变得困难，“对朝鲜居民的粮食接近状况非常担忧。”他介绍说，朝鲜当局表示，如未经许可在朝中边境地区进入朝鲜，将在没有事先警告的情况下无条件击毙，“这是令人担忧的事情”。他还指出，由于这种封锁政策，朝鲜比任何时候都孤立，随着信息被阻断，很难掌握朝鲜内部人权状况。 他表示：“通过对朝制裁优先施压的处理法使朝鲜更加孤立，因此在人道主义和人权方面出现了意想不到的结果。”他还表示：“劝告联合国安理会在新冠大流行这一特殊情况下，重新评价对朝制裁体制，必要时放宽制裁。”他强调：“我们明确表示，不仅要提供人道主义援助，还要放宽对朝鲜居民生计产生影响的纺织品和水产品出口等各领域的制裁。” 金塔纳在新冠疫情暴发之前的2019年1月在首尔举行的记者会上表示，“受对朝制裁影响，朝鲜居民的状况正在恶化”，敦促应该尽快讨论最大限度缓解国际社会对朝制裁等，其后一直维持相同的立场。 但美国国务院发言人内德·普莱斯在当天举行的新闻发布会上就相关问题指出：“朝鲜政权本身对本国人道主义状况负有责任。”他说，“安理会对朝鲜的决议是有效的，所有联合国成员国都有义务遵守安理会决议，”强调美国的立场也没有改变。与此同时，他还解释说，美国一直支持为对朝人道主义援助而做出的国际努力。

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