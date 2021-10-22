90%的日本人“讨厌中国”……66%的中国人“讨厌日本”. October. 22, 2021 07:30. by 东京=常驻记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 调查显示，10名日本人中有9人对中国的印象是“不好”。中国人中对日本的印象回答“不好”的也占66.1%。中日两国明年9月将迎来邦交正常化50周年，但今年两国都对对方的感情比前一年恶化。 据《每日新闻》21日报道，日本的非营利团体“言论NPO”和中国国际出版集团8月21日至9月25日以1000名18岁以上（日本）男女和1547名（中国）男女为对象，就对对方国家的认识进行了调查。在日本人中，对中国持否定态度的人比去年增加1.2个百分点，达到90.9%。这是自2016年开始调查（91.6%）以来的最高值，也是5年后再次超过90%。 在中国人中，对日本持否定态度的人比去年增加13.2个百分点，达到66.1%。对日负面印象在因尖阁列岛（中国称钓鱼岛）矛盾两国发生冲突的2013年达到90.1%后持续减少，但一年之后就大幅增加。言论NPO负责人工藤泰志20日在记者会上分析说：“只讨论相互军事威胁，两国国民的不安被放置一边。” 中日国民对对方国家的否定认识高于韩日国民。言论NPO与韩国东亚研究院实施的韩日国民相互认识调查结果显示，韩国人对日本的否定印象从去年的71.6%减少到今年的63.2%。同期，日本人对韩国的负面印象从46.3%小幅增加到48.8%。2015年以后，日本人的反华情绪处于持续比反韩情绪高出近2倍的状态。

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