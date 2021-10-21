最近一周国内确诊者100%属于德尔塔毒株感染. October. 21, 2021 07:21. by 柳根亨, 李恩澤 noel@donga.com,nabi@donga.com. 据分析，最近在韩国发生的新冠病毒感染者都属于最早源自印度的德尔塔变异毒株感染。 中央防疫对策本部20日表示，最近一周对国内3245名感染事例进行分析的结果，全部检测出了德尔塔毒株。这比前一周（99.8%）增加了0.2个百分点。这一调查是从全体确诊患者中抽取28.5%进行调查的，并不是全面调查结果。但有分析认为，实际上在国内流行的新冠病毒都可以看作是德尔塔毒株。 在接种疫苗已过14天的完成接种者中，感染病例也在增加。截止到10日，韩国突破感染事例为16972件，一周内增加了3112名。完成接种者的突破感染比率为0.073%，为每10万人中有73.2人。 从突破感染者的年龄来看，活动量高的30多岁的人最多，每10万人中有140.3人。从疫苗种类来看，强生疫苗接种者中最多，每10万名中有243.5名。其次是阿斯利康（每10万人中有84.5人）、辉瑞（49.9人）、莫德纳（5.5人）等。 防疫当局认为，未接种疫苗的人将成为减少新冠流行和转换为“与新冠共存”的最大伏兵。83.6%的新冠感染者是未接种疫苗者。疾病管理厅相关人士解释说：“包括约148万名50岁以上高危人群在内，还有1000万名以上未接种人群。” 在摘掉口罩等放宽防疫措施的英国，传染性强的德尔塔毒株正在扩散。据英国广播公司当地时间19日报道，英国首相办公室发言人表示：“正在密切关注（德尔塔+毒株），如有必要，将毫不犹豫地采取措施。”英国卫生安全局也在最近的报告中分析说：“德尔塔+毒株正在英格兰扩散。” 德尔塔+毒株是由是由德尔塔衍生出来的病毒。据悉，它的传播力和德尔塔变异一样强，而且对抗体具有耐性，因此有可能进一步降低疫苗效果。据英国《金融时报》报道，在英国，德尔塔+毒株比目前成为支配物种的德尔塔毒株高出10%∼15%。从7月开始在世界上首次追加接种（加强针）的以色列，也于19日出现了首例德尔塔+毒株感染病例。

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