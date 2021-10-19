英法日核电政策“调头”，只要韩国执迷于不稳定的新再生能源. October. 19, 2021 07:23. . 韩国总统直属碳中和委员会昨天提出了《2030年国家温室气体自主减排目标（NDC）》的最终方案，其内容为，到2030年将温室气体排放量比2018年减少40%。该目标将于27日通过国务会议，在11月在英国举行的第26届联合国气候变化框架公约缔约方大会（COP26）上公布。产业界认为“不可能实现的目标”而表示反对的这一方案，将成为与国际社会的承诺。 文在寅总统去年10月宣布“2050碳中和”后，自主减排目标的调整开始加速。今年8月，国会通过了2030年将自主减排目标定为“35%以上”的《碳中和基本法》，但仅两个月就提高到40%。由此，韩国在今后8年里要年均减少4.17%的温室气体排放。这远远高于欧盟的1.98%和美国的2.81%。甚至有分析认为，制造业比重为26%，远远高于欧盟（14%）和美国（11%）的韩国要想实现这一目标，就必须停止多数制铁、石油化学工厂。 再加上现政府的摆脱核电站政策，将不得不在减少几乎不排放碳的核电站比重的同时来实现目标。碳中和委员会决定，到2030年将核电站发电比率从去年的29%减少到23.9%，并到2030年将太阳能、风力等发电比率从6.6%提高到30.2%。相反，由于风力发电出现问题，天然气价格上涨，导致电费暴涨，英国正在计划追加建设核电站。法国公布了重点培养小型模块型反应堆的计划。经历福岛核电站事故的日本也决定到2030年将核电站比重从6%提高到20%以上，发达国家的“核电站调头”正在加快。 即使碳中和是“必须走的路”，强行推进无视现实的目标也是鲁莽的事情。而且，任期还剩不到7个月的政府制定过于无理和不现实的目标，转嫁给下届、再下届政府的做法难免会受到不负责任的批评。

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