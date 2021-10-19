像去游乐园一样享受快乐的音乐庆典吧！. October. 19, 2021 07:24. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “随着世界远离以前的生活，我意识到以前自然享受的事情是多么的珍贵。” 今年迎来第13届的首尔国际音乐节(SIMF)的主题是“游乐园”。上周在首尔江南区举行的记者招待会上，艺术导演柳在俊(音)说：“就像和家人或恋人一起享受游乐设施一样，我想让大家看到能够找回幸福瞬间的希望。 从23日在首尔艺术殿堂音乐厅举行的开幕音乐会到30日的闭幕音乐会，共准备了7场音乐会。 由韩国著名独奏者组成的SIMF管弦乐团将负责开幕音乐会“钟声”。柳在俊将演奏以贝多芬《合唱交响曲》为原型创作的第2交响曲。这是由大规模管弦乐队和合唱、5名独唱声乐人员出演的大作。柳在俊解释说：“在伦敦黑死病猖獗，所有剧场都关门时，用莎士比亚写的诗做了歌词。”曾担任芬兰萨博林纳庆典艺术导演的拉尔夫•戈托尼将拿起指挥棒。 经过24日在JCC艺术中心举行的新进音乐家邀请音乐会和26日至28日在首尔艺术殿堂举行的三个室内乐系列等，30日闭幕音乐会“旋转木马”将在乐天音乐厅举行。从20多岁到79岁的芬兰代表大提琴演奏家阿尔托•诺拉斯，12名大提琴演奏家将演奏今年迎来诞辰100周年的探戈巨匠皮亚佐拉的作品。 今年的首尔国际音乐节将举行“减少纸张”活动，并举行环保演出。取消纸质宣传物和节目本，用在线节目本代替，并在舞台屏幕上提供演奏曲信息。详情咨询：1544-1542

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