三星重工业承揽到2万亿韩元的船舶订单，今年累计承揽额突破100亿美元. October. 19, 2021 07:24. by 申東秦 shine@donga.com. 三星重工业成功承揽了2万亿韩元左右的订单，今年累计承揽额突破了100亿美元(约11.8770万亿韩元)。现代重工业集团造船控股公司韩国造船海洋也拿下了4000亿韩元的合同，延续了下半年(7 ~ 12月)的订单拉力赛。 三星重工业18日公布，以17亿美元(约2.453万亿韩元)的价格与欧亚地区船主签署了7艘穿梭油轮(shuttle tanker)的砌块、基层材料及设计供应合同。穿梭油轮是将从海洋成套设备中提取的原油直接装船运输到陆地石油生产基地的船舶。 由此，三星重工业今年承揽了13艘液化天然气(LNG)运输船、44艘集装箱船、14艘原油运输船(包括穿梭油轮)等共71艘船舶订单。订货金额共达103亿美元，超过年订单目标(91亿美元)13%。三星重工业接单金额突破100亿美元是自2007年126亿美元以后的第一次。 当天，韩国造船海洋公布，从位于马歇尔群岛的船运公司接到了2艘规模达4160亿韩元的超大型集装箱船的订单。截至目前，韩国造船海洋共承揽到204艘船舶订单，订货金额199亿美元，达到了年订单目标(149亿美元)的133%左右。造船业界预测说，由于环保船舶订单等原因，造船市场的利好局面将长期持续下去。

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