银行贷款利率在一个半月内上浮0.5%P…年5%左右近在眼前. October. 18, 2021 10:05. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 商业银行的贷款利率在一个半月时间里上涨了近0.5个百分点，即将突破年5%大关。预计11月将进一步上调基准利率，因此贷款者的利息负担将进一步加重。 据金融圈17日称，KB国民、新韩、韩亚、友利等4大商业银行的住宅担保贷款变动利率从18日开始将上升到年3.031 ~ 4.67%。与8月末相比上升了0.411 ~ 0.48个百分点。住宅担保贷款混合型(固定型)利率也将从同期的年2.92 ~ 4.42%调整到年3.14 ~ 4.95%。最高利率在一个半月内上涨0.53%，迫近年5%大关。 这种上升趋势是由于受上调基准利率等影响，市场利率上涨，再加上金融当局的限制压力，银行减少优惠利率，上调加算利率等方式提高“贷款门槛”。作为住宅担保贷款变动利率标准的新取扱额标准COFIX(资金筹措费用指数)9月份为1.16%，比一个月前上涨了0.14%。这是3年10个月以来的最大涨幅。 预计，韩国银行将于下月将基准利率从现行的0.75%上调到1%，因此，贷款利率的上升趋势将进一步加快。此前，韩国银行推算，如果基准利率上升到1%，家庭的年利息负担将增加5.8万亿韩元。

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