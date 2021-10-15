1100亿韩元渎职，查明柳东奎“上线”金万培的“那一位”真相是关键. October. 15, 2021 07:22. . 检察机关对火天大有大股东金万培和前城南城市开发公社社长柳东奎适用的渎职嫌疑金额高达1100亿韩元水平。柳东奎对实务组提出的在设计收益分配结构时应加入民间超额利润回收条款的意见置之不理，删除了该条款。结果，公社未能得到相当于50%股份+1股的份额，蒙受了1163亿韩元的损失。拘捕令上指出，金万培承诺给柳东奎开发利润的25%（700亿韩元）。检察机关认为，两人是通过贿赂交织在一起的渎职共犯。关键是是否只有两个人的事情。 决定以民官联合的准公营方式推进大庄洞开发的最终许可主体是城南市。城南城市开发公社只是实行机关。柳东奎虽然是该机关的实权者，但不能独断地随心所欲地控制1.5万亿韩元规模的开发事业，这是常识上的推论。主动表示“是我设计的”的，正是京畿道知事李在明。公社章程规定，民间事业者的抉择及收益分配的设计等重要事项要报告给城南市。城南市的各种报告和指示事项等很有可能以文件或备忘录、电子批复的形式保留。尽管如此，检察机关在着手调查大庄洞的20天之后，还没有对城南市政府进行扣押搜查。 首尔中央地方检察厅检察长李廷洙昨天在国政监查中就“李在明知事是调查对象吗”的提问回答说：“都包括在调查范畴之内。”他还表示：“正在研究传唤特定人士进行调查或扣押搜查特定场所等问题。”但是，从检察机关此前表现出的调查形态来看，检察机关是否有意查明真相令人怀疑。 在此期间，金万培有关“那一位”的讲述前后不一，声称“根本没有‘那一位’，也不记得说过那样的话，”完全否认录音记录本身。京畿道和城南市也不协助提交国政监查资料。如果不越过“柳东奎-金万培”，查明“上线”和“那一位”的真相，大庄洞事件就不会结束。

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