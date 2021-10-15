希望“把‘与新冠病毒共存’策略实施时间推迟至高考后”的国民请愿. October. 15, 2021 07:22. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 随着“与新冠病毒共存(with Coronavirus)”将于下月9日前后开始，面临高考(大学入学考试)的考生和家长对新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情扩散的担忧越来越大。2022学年度高考将于11月18日举行。 8日，青瓦台国民请愿中出现了内容为“请将‘与新冠病毒共存’的实施时间推迟到高考以后”的文章。请愿人呼吁说：“虽然接种了疫苗，但突破感染的情况也很多，即使高考单独举行，也无法救济各大学的考试。 与确诊患者也能得到应试机会的高考不同，各大学的考试由大学自主决定。因此，很多人担心确诊时可能会被剥夺应试机会。首尔的一位考生表示：“担心在自我隔离或确诊时被剥夺面试机会怎么办。”教育部通过《应对新冠病毒 2022学年度高考管理方向》建议，对各大学的考试，尽可能在所有录取中向自我隔离者提供应试机会，并要求通过非面对面方式等向确诊患者也提供考试机会。 去年，高考之前的11月中旬，新增确诊患者剧增，第三次大流行正式开始，给考生带来了混乱。各大学嘱咐考生在各大学考试之前尽量避免外部活动。首尔市内A大学有关负责人表示：“今年考生和入学考试有关负责人已经接种了新冠肺炎疫苗，因此预计比去年安全。但各大学在考试前，请克制在感染危险较高的场所进行外部活动。”

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