游泳5冠王黄善宇获得全国体育大会MVP. October. 15, 2021 07:23. by 金東昱 creating@donga.com. 韩国游泳的招牌选手黄善宇(18岁•首尔体育高中)在第102届全国体育大会上首次获得五冠王，并被评为最佳运动员(MVP)。 14日，在庆北金泉室内游泳馆举行的大会最后一天，黄善宇作为游泳男子高中组混合泳400米决赛接力赛选手出场，并最终带领队伍以3分43秒07的成绩夺冠。在该项目上，每队4名选手将以仰泳、蛙泳、蝶泳、自由泳的顺序各进行100米比赛。 黄善宇作为首尔代表选手，继李秀敏、崔明宰、黄宝俊宪之后，负责了最后一个100米自由泳区间。100米自由泳是在2020年东京奥运会上，黄善宇作为亚洲选手时隔65年闯入决赛，获得第5名的“主要特长”项目。随着国内最强选手黄善宇轻松结束比赛，拉开了与第2名(3分46秒42)3秒以上的差距。 这是华丽的终曲。此前，黄善宇在10日的50米自由泳和800米接力泳、12日的200米个人混合泳、400米接力项目上获得了金牌。当天，他最后一次登上冠军宝座，并在参加的5个项目上全部获得了冠军。特别是在非主要项目的个人混合泳200米项目上，他还创下了1分58秒04的韩国纪录。黄善宇击败获得四冠王的奥运会射箭双冠王金济德(17岁•庆北一高中)和在奥运会体操女子个人综合决赛中获得历届韩国最高排名(第21位)的李允瑞(18岁•首尔体育高中)，获得了MVP。 黄善宇获得大赛5冠王尚属首次。黄善宇在首次参加全国体育大会的2019年参加了5个项目，登上了4冠王的宝座。去年因受到新冠肺炎疫情的影响，没有举行比赛。 成功完成自己最后一场高中舞台的黄善宇表示：“这次比赛的目标是5冠王，很高兴能实现目标。在高中最后一场比赛中取得了圆满的结局，感到很幸福。” 接下来黄善宇将参加21日至23日在卡塔尔多哈举行的国际游泳联合会(FINA) 25米短道游泳世界杯。

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