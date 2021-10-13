泄气的大学生…只有10%进行“积极的求职活动”. October. 13, 2021 07:16. by 林賢錫 lhs@donga.com. 据一项调查结果显示，每10名大学生中就有7人实际上在今年放弃了求职。有分析认为，由于日益激烈的就业竞争，大学生认为自己的就业可能性较低，正在放弃就业。 12日，全国经济家联合会下属的韩国经济研究院以全国4年制大学3、4年级的2713名在校生及毕业生为对象，就求职意向等进行了调查。结果显示，65.3%的被调查者实际上已经放弃了求职。韩国经济研究院将回答者对求职活动与否表示“几乎不做”(33.7%)、“例行公事”(23.2%)、“暂时休息”(8.4%)的情况分类为实际上放弃求职的人。回答“积极进行求职活动”的比重为9.6%，仅为十分之一。 对于不积极进行求职活动的理由，回答“自己的能力、技术、知识等缺乏，为了进一步准备”的人最多，达到64.9%。另外，58.6%的应答者预测说，今年大学毕业生的招聘环境将比去年困难。对于新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情长期化导致就业过程困难的提问，29.3%的应答者选择了“因招聘机会减少导致就业竞争加剧”。 韩国经济研究院经济政策室室长秋光浩(音)表示：“在日益变窄的就业之门中，青年们正在失去信心。通过放宽企业限制规定、提高劳动灵活性等方式扩充企业的雇用余力才是根本解决之策。”

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