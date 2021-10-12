有迹象显示“伊斯兰国”要对喀布尔酒店发动恐袭，美国对本国国民下达了紧急避难令. October. 12, 2021 07:16. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 法新社11日报道，位于阿富汗首都喀布尔的一家特级酒店受到恐怖威胁，美国和英国敦促本国国民撤离。法新社说，“‘伊斯兰国’在阿富汗和巴基斯坦在清真寺、广场甚至医院里屠杀了平民”，推测此次恐袭可能是“伊斯兰国”所为。 据法新社报道，美国国务院当天劝告说：“在塞琳娜酒店或附近的美国市民应立即离开。”英国外交部也表示：“危险增加，建议不要住在塞琳娜酒店。”今年8月中旬伊斯兰武装团体塔利班占领阿富汗后，大部分外国人离开了阿富汗，但媒体人士和救护团体职员等部分人仍留在阿富汗。 9日，在美国和塔利班举行会谈后，出现了关于塞琳娜酒店可能遭恐怖威胁的消息。这是塔利班再次占领阿富汗后美国和塔利班的首次会谈。 被指为恐怖袭击对象的塞琳娜酒店是阿富汗最有名的酒店之一，一直以来都在遭受恐怖袭击。2008年自杀性炸弹袭击造成6人死亡，2014年10多岁武装分子开枪打死包括法新社记者在内的9人。 8月26日在喀布尔国际机场发生至少造成170人死亡的“伊斯兰国”自杀性炸弹恐怖袭击事件时，美国和英国也表示存在恐怖威胁，并在事件前一天劝告本国国民不要前往喀布尔国际机场。“伊斯兰国”在塔利班再次掌权后继续制造恐怖袭击。“伊斯兰国”表示，8日在阿富汗什叶派清真寺发生的自杀式炸弹恐怖袭击也是其所为。该事件至少造成100人死亡。

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