外国人接种率为31%，是韩国国民的一半，是最后的“疫苗死角地带”. October. 12, 2021 07:17. by 李志云记者、首尔大学建设环境工学部毕业实习记者金成俊 easy@donga.com. “没有这个地址啊！No address。如果不写地址，就不能接种疫苗。” 8日上午，在京畿道安山市韩国产业园区公团京畿地区本部停车场，身穿白大褂的医疗人员和外国劳工发生了小争执。因为在接种新冠疫苗的过程中，来自中国的外国劳工A某写下了假地址。他们担心未登记（非法滞留）身份暴露。虽然现场挂有内容为“不管制非法滞留”的横幅，但A某仍未放松警惕。在医疗人员的说服下，A某写下熟人的地址后接种了疫苗。通过从6日起投入在这里三天的“疫苗巴士”，348人接种了疫苗。其中152人像A某一样是非法滞留的外国人。 在即将实施“分阶段恢复日常生活（与新冠并存）”之际，由于外国人接种率低迷，防疫当局进入了紧急状态。据疾病管理厅透露，截至11日零时，国内接种完成率为59.3%。但如果只看外国人，仅为31.4%（截至7日零时），仅为一半。由于外国人处于“疫苗死角地带”，以他们为中心的集体感染现象也在持续。最近在大邱发生的与外国友人聚会相关的集体感染患者增至840人。据疾病管理厅透露，从9月12日开始2周内发生的成人确诊患者的83.1%发生在未接种及不完全接种人群。由此可见，未接种者感染的可能性很高。 因此，京畿道计划到本月底为止在安城市和华城市等地运营疫苗巴士。庆尚南道金海市对没有登记联络方式的6000多名外国人一一进行询问，鼓励他们接种疫苗。但也有人指出，仅靠提供信息和移动式接种是不够的。利用疫苗巴士的中国朝鲜族朴某（51岁）吐露说：“为了接种疫苗而休息一两天，就会丢掉工作，所以经常是对单位连话都不敢说。”原州外国人居民支援中心代表崔哲永表示：“也有外国人说公司抢走了护照，无法接种疫苗。改进业主的观点也很重要。” 国内新增确诊患者为1297人，是2个多月来的最低水平。但防疫当局担心韩文日长假（9∼11日）以后确诊患者再次增加。疾病管理厅预测，如果第四次流行保持目前的水平，10月底每日新增确诊患者将增至3500∼4300人。

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