没有主教练…担心选手之间发生内讧的短道速滑代表队. October. 11, 2021 07:20. by 李憲宰 uni@donga.com. 距离2022年北京冬奥会开幕(2022年2月4日)还剩不到4个月的情况下，韩国短道速滑代表队正在动摇。 有报道称，韩国短道速滑女子代表队的王牌选手沈锡希(24岁•首尔市厅)在参加2018年平昌冬奥会时，与代表队教练交换了贬低队友的信息，从而引发了巨大争议。 据演艺媒体《Dispatch》最近公开的短信显示，被推定为沈锡希的人物A向当时一起效力于国家队的崔敏静(23岁•城南市厅)和金阿朗(26岁•高阳市厅)等人使用俚语，留下了嘲弄的文字。其中还包括让人联想到故意失去资格等内容。当时沈锡希与崔敏静、金阿朗等在女子3000米接力项目上合作获得了金牌。 曾被另一位国家队教练性猥亵和殴打的沈锡希打破1年多的空白，将在5月举行的国家队选拔赛上与崔敏静、金阿朗等人一起被选为国家队队员，同时参加明年2月的北京冬奥会。 如果报道内容属实，风波只会进一步扩大。大韩冰上竞技联盟目前正在调查事实关系。一位冰坛相关人士表示：“发生了谁也没有想到的事情。如果内容属实，从国民情绪上看，(沈)锡希戴上太极徽章参加奥运会并不容易。”据悉，沈锡希方面将在不久后表明立场。 另外，联盟表示，短道速滑和速度滑冰代表队将在没有主教练的情况下参加北京冬奥会。理由是，国家队主教练公开招募结果，没有一名教练符合选定标准。在历届奥运会上获得24枚金牌的韩国短道速滑面临着前所未有的危机。

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