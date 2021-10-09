2030年温室气体减排量将从现有目标26.3%提升至40%. October. 09, 2021 07:15. by 姜恩智记者•朴孝睦记者 kej09@donga.com,tree624@donga.com. 韩国政府将推进到2030年将国内温室气体排放量减少40%(与2018年相比)的方案。2015年设定的现有目标是减少26.3%。因此，需要减少的温室气体排放量必然会大幅增加。产业界担心这是“不现实的计划”。相反，环境团体谴责说：“要想应对气候危机，这一目标远远不够。” 总统所属的2050碳中立委员会(碳中立委)和相关部门8日公布了新的减排目标(NDC)，其内容是将温室气体排放量从2018年的7.2760亿吨减少到2030年的4.3660亿吨，减少40%。要想实现这一目标，韩国必须到2030年为止，每年将温室气体排放量比前一年减少4.17%。这高于美国和英国的年减排目标(2.81%)。碳中立委方面表示：“温室气体减排40%的目标具有挑战性。这反映了政府强烈的政策意志。”此前，文在寅总统上月强调说：“应该设定在韩国实际情况下可以实现的最大限度的减排目标。” 碳中立委员会将于18日审议通过NDC最终案。接着，通过10月末国务会议的表决，最终确定。韩国政府计划于11月在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化框架公约(COP26)上公布韩国的NDC，并于12月向联合国提交。虽然各国有义务提交NDC，但对实现目标没有约束力。

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