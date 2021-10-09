70岁以下无症状、轻症患者“居家治疗”……要单独使用卫生间. October. 09, 2021 07:15. by 金素英记者 ksy@donga.com. 韩国政府为应对11月初“与新冠病毒并存（分阶段恢复）”的开始，将扩大此前有限实施的新冠确诊患者的居家治疗。 据中央灾难安全对策本部8日透露，居家治疗对象的基本条件是未满70岁、无症状或轻微症状。其中，仅限于希望居家接受治疗者。但是，如果住在考试院等难以避免与他人接触的地方或进行血液透析等有住院理由，即使没有症状，也不能居家治疗。另外，即使是70岁以上的人，如已经接种疫苗且可以进行沟通，如果有监护人，也可以居家接受治疗。 居家治疗者每天测量自己的体温和氧气饱和度，输入智能手机应用程序，每天与医疗人员有线通话一次以上。如果身体突然不舒服，可以到保健所指定的医疗机关接受非面对面咨询和处方。政府为应对紧急情况的发生，计划构建针对居家治疗者的24小时应对联络网和可以立即移送的体系。 政府表示，为了防止在家治疗者擅自离开，将通过具有卫星定位系统功能的应用程序管理对象，离开时要求患者佩戴“安心带”（电子腕表）。中央事故处理本部诊疗支援组组长金志妍表示：“如果戴着‘安心带’离开，可能会被举报。” 接受居家治疗的人有未成年人、残疾人、70岁以上等，因此如果需要照顾，监护人可以和居家治疗者住在同一屋檐下。如果和居家治疗者住在同一屋檐下，就要分别使用卫生间和厨房。吃饭也要分开。如果家里是一个卫生间，每次使用马桶都要消毒。监护人和居家治疗者一样，不能外出。可以接收外卖或快递，但不能和送货员接触。 居家治疗时间为10天。10天后，经过医疗人员的判断，将做出终止决定。保护者中完成接种者和同居的人将接受聚合酶链式反应检查，如果呈阴性，将立即解除隔离。保护者中未接种完毕的人要进行聚合酶链式反应检查，即使出现阴性，也要追加隔离14天。居家治疗期间产生的垃圾不能任意排放。双重密封消毒后，在居家治疗结束72小时后排出即可。

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