“平均13.7岁”胆大妄为的少女朋克摇滚乐队来了. October. 08, 2021 07:31. by 林熙允记者 imi@donga.com. “不要呆坐在一边/因为那是浪费时间…投票吧!/行使你的权力”(《Vote!》中) 用尖利的声音高喊的直言不讳的信息、滋滋作响的朋克摇滚声音……去年9月,美国少女朋克摇滚乐队“The Linda Lindas”(琳达•琳达斯)发行的歌曲《Vote!》就像英国性手枪乐队的《Anarchy in the U.K.》一样强烈。 “当时美国有一个差劲的总统,我只是想说让大家一起投票而已。”(埃洛伊丝•贝斯吉他) 2018年乐队成立。多人种。成员平均年龄13.7岁。记者最近通过书面采访采访了新鲜的朋克摇滚乐队琳达•琳达斯的成员。但制作《投票!》这首歌的人却没有选举权。年龄最大的贝拉(吉他)17岁,鼓手米拉11岁。但这是由《纽约时报》、《卫报》推荐,“Rage Against The Machine”、“Red Hot Chili Peppers”的成员高度赞扬的组合。 “没有任何负担感。我们可以制作任何歌曲。” (露西亚•吉他) 她们的另一首歌是《Racist,Sexist Boy》(种族歧视者,性别歧视者少年)。 “我听到班里的朋友那里听说‘爸爸说不和中国人玩’。”(米拉) 华裔少女米拉决定把想说的话写成歌曲。“因为全球性大流行病,各自呆在家里的米拉和我通过视频一起制作了歌曲。原来的题目是《Idiot Boy》(傻小子),因为可能会被认为是歧视残疾人,所以改成了《Racist,Sexist Boy》。” (埃洛伊丝) 同龄人都沉迷于流行舞蹈流行音乐和嘻哈音乐,但琳达•琳达斯的英雄是20世纪90年代的女性朋克摇滚组合“比基尼杀手”。 “姨妈迷上了防弹少年团,相较于我们,侄子们也更喜欢他们”(米拉),“我们想和(韩国朋克摇滚组合)斯兰特(Slant)一起在小型朋克摇滚俱乐部演出!”(埃洛伊丝) 组合名是她们在2005年看了裴斗娜主演女高中生朋克摇滚手角色的电影《琳达•琳达•琳达》后很有感触起的。“裴斗娜是最棒的。我还喜欢她在《怪物》里的演技。她唱的歌超越了语言,给了我很大的共鸣。” (埃洛伊丝) 琳达•琳达斯将于10日晚登上仁川PENTAPORT 摇滚节(9、10日油管等免费现场直播)的舞台。 “这次在很远的地方以视频形式参与,但请看得开心。”(贝拉) “提高音量!”(米拉) “来跳舞吧!”(露西娅) “下次一定要亲自前往现场并给大家唱歌!”(埃洛伊丝)

