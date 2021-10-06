母亲的悲伤祈祷. October. 06, 2021 07:23. . 两名高中毕业班的学生持枪闹事。苏·克利沃尔德听说其中一个是她的儿子，祈祷让他自行结束生命。祈祷让他能在伤害其他学生之前、在被警察开枪打死之前自己死掉。实际上儿子就是这样死的。1999年4月，美国科罗拉多科伦拜恩高中发生枪击案，造成13人死亡，24人受伤。 与世间所说的不同，她的儿子不是怪物。虽然做了可怕的事情，但既不是怪物，也不是恶魔。他深受爱护长大。父母是每天祈祷子女能好起来，并教导孩子先为别人着想的善良而温暖的人。 这样的儿子怎么能做出那样的事情？原因是脑病。让人无法控制自己想法的大脑疾病，谁都有可能患上的可怕而危险的忧郁症和自杀冲动。“悲伤而可怕的真相，是我们不知道我们或我们所爱的人什么时候会惹麻烦。” 苏·克利沃尔德想，如果能献出自己的生命而不是死去的人该有多好。她的书《我是行凶者的母亲》记录了那些因为自己儿子而被毁的人以及他们的家人的罪恶感和赎罪。那同时也是对儿子的爱的记录。 无论他做了多么可怕的事情，儿子仍然是儿子。她一直后悔祈祷让儿子自己死去。另外，作为母亲，“对于不知道孩子脑子里发生了什么事情，对于没能成为可以开诚布公的人”，想请求原谅。 她近乎强迫地从事预防自杀运动，也是因为这个原因。无论如何她都想帮助精神健康有问题的孩子们。因为从大的方面看，他们都是自己的孩子。 文学评论家、全北大学客座教授

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