《我的名字》能否成为第二个《鱿鱼游戏》？. October. 06, 2021 07:23. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “如果你打开(第一集)，相信会看到最后的。” 在5日通过YouTube直播的Netflix(奈飞)原创电视剧《我的名字》(My Name)制作发布会上，金镇民导演如此说道。这是通过去年4月公开的奈飞原创电视剧《人生体验》，在国内流媒体排名中排名第一的金导演的话，因此备受关注。 将于15日在全球190多个国家同时公开的《我的名字》是继掀起世界热潮的《鱿鱼游戏》之后，奈飞公开的原创电视剧，因此能否延续“K电视剧”旋风备受关注。 金导演在前作中讲述了陷入性交易介绍等犯罪世界的青少年的故事，作品性和票房性都得到了认可，因此《我的名字》能否成为第二个《鱿鱼游戏》，备受期待。演员韩素希、朴喜洵、安宝贤出演的《我的名字》以智友(韩素希饰)为寻找杀害自己父亲的犯人并进行报复，成为父亲身前效力的毒品组织“东川派”的成员为内容开始的黑色动作电影。智友从父亲的朋友、东川派老板武进(朴喜洵饰)那里听到杀害父亲的人是警察的故事后，伪装成警察潜入毒品调查队，展开了复仇。 韩素希当天说：“智友是为了复仇而抛弃未来和名字的角色。有很多拼命的动作戏。”朴喜洵说：“现有的黑色作品中有很多粗糙的硬汉登场，给人以冰冷的感觉，但在《我的名字》中女性是单独主演，剧中人物的复杂感情被热烈地演绎出来，这一点很新鲜。”与大多都是警察伪装潜入犯罪组织的设定的现有黑色作品相反，犯罪组织成员伪装潜入警察队伍的设定也刺激了人们的好奇心。 演员们为了有真实感的动作场面，从拍摄2、3个月前开始在动作学校练习。8集电视剧中出现的大部分动作场面都是在没有钢丝和电脑绘图的帮助下，演员们亲自上阵消化的。似乎反映了对作品的期待，《我的名字》制作公司“圣诞老人工作室”的股价当天暴涨13.85%，以3700韩元收盘。 金导演自信地说：“如果你打开(第一集)，相信会看到最后的。”演员们则表现出了紧张感。韩素希说：“有点紧张，有负担。”朴喜洵也说：“激动的心情和紧张的心情同时存在。” 《我的名字》是执导奈飞原创电视剧《人生体验》的金镇民导演的下一部作品，因此备受关注。

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