青瓦台就大庄洞疑惑表示“严重关注”. October. 06, 2021 07:23. by 朴孝穆记者、刘成烈记者 tree624@donga.com,ryu@donga.com. 据悉，文在寅总统5日上午在与青瓦台幕僚的会议上，就京畿道城南市大庄洞开发特惠疑惑要求进行彻底的调查。青瓦台当天下午就大庄洞疑惑表示：“认为很严重，正在密切关注。”这是青瓦台首次就大庄洞疑惑表明立场。朝野政党在12个国会常任委员会举行的第二天国政监查中，就大庄洞特惠疑惑和前检察总长尹锡兑的唆使告发疑惑发生了正面冲突。 青瓦台有关人士当天接受记者采访时，就国民力量党院内代表金起炫要求文在寅就大庄洞疑惑表明立场的问题，做出了上述回答。但该相关人士回避具体言及，仅表示：“没有更多可说的。请按我所讲的原话去理解。” 强调政治中立、不愿提及大庄洞的青瓦台表明立场后，就其背景出现了各种解释。青瓦台解释说，“这不是政治意义”，称这是因为前城南城市开发公社企划本部长柳东奎等相关人物被拘留、具体金额被提及等，出于国民的愤怒正在扩大的判断。青瓦台高层相关人士表示：“这个问题有可能是政治领域，但同时也是房地产问题”，“考虑到已经经历韩国土地住宅公社事件的国民的感受，所以发表了立场。” 朝野政党在当天的国政监查中也就大庄洞疑惑展开了激烈的攻防战。共同民主党议员朴成俊在法制司法委员会的法务部国政监查中表示：“韩国最高法律界人士（对火天大有）提供了咨询。当时需要挡风板、挡箭牌、保镖吧”，“这是与火天大有相关的法律卡特尔。”相反，国民力量党国会议员刘相凡主张：“李在明知事对于柳东奎前社长的渎职行为是否有过最起码的默认，这一点令人怀疑”，“当然应该对李知事进行渎职调查。”

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