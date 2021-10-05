希腊人的分裂. October. 05, 2021 07:24. . 亚历山大大帝突然去世后，部下们在王宫里发现了一份整理好的文件。这是亚历山大正在准备中的下一份远征计划书。这个曾经不可一世的征服者的刀子指向了西西里、意大利半岛，还有北非的地中海沿岸城市和伊比利亚半岛。他的构想是向西行进，席卷整个地中海。 如果亚历山大多活10年，会怎么样呢？有人说罗马帝国不会存在。当时罗马刚刚席卷意大利中部，正在与南部的多个民族、地区展开战斗。如果亚历山大的军队进攻过来，他们也许根本阻挡不了。 答案永远无法知道，但当时意大利已经渗透了马其顿和希腊人。西西里岛和南部意大利形成了希腊人建立的殖民城市。此外，还有罗马人、伊特鲁里亚人、萨莫奈人、凯尔特人，当时整个意大利四分五裂。 对希腊人来说，这是一次很好的机会。亚历山大大帝的母亲奥林匹亚的弟弟亚历山大一世、亚历山大大帝的表弟皮洛士为了实现希腊人征服意大利这一目标，接连进攻意大利。 但是两者最终都没能征服意大利。决定性的原因是希腊人的分裂。虽然有过希腊人联合等尝试，但城市国家意识过于强烈的他们似乎从未想过自己是一个国家。事实上，虽然取得了胜利，但在希腊-波斯战争、马其顿征服希腊时，希腊也从未真正团结过。更没有离开故乡来到意大利携手合作的事情。最后，希腊永久地丧失了征服意大利的机会和成为欧洲强国的机会。历史学家

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