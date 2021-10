黄喜灿像愤怒的黄牛一样破门得分,华丽“个人秀”助球队2比1获胜. October. 04, 2021 07:10. by 兪載泳 elegant@donga.com. “黄牛”黄喜灿(25岁•伍尔弗汉普顿队)在英超联赛(EPL)中首次在一场比赛中攻入多粒进球。 2日(当地时间),在英国伍尔弗汉普顿莫利纽克斯体育场举行的英超联赛第7轮与纽卡斯尔队的主场比赛中,黄喜灿率先攻入一球,并打进制胜球,带领球队以2比1获胜。凭借黄喜灿的个人表演,伍尔弗汉普顿队(狼队)取得了2连胜,并以3胜4负(积9分)的成绩攀升至联赛第11位。伍尔弗汉普顿自加入黄喜灿加入球队后,战绩为3胜1负。 上月在与沃特福德队的英超联赛处子战中攻入首粒进球的黄喜灿在EPL 4场比赛中攻入3球,一举成为球队进攻的支柱。在EPL得分排名中,黄喜灿与孙兴慜(托特纳姆热刺队)、C•罗纳尔多(曼联队)等并列排在第7位。 当天,黄喜灿在共5次射门中有3次有效射门命中对方门框内,完全改变了此前人们对他射门能力的评价。在门前以瞬间速度甩开最终防守后,渗透到空当,将传球直接转化为射门的两次时机散发出光芒。上半场第20分钟,他从两名最终防守队员之间渗透到后防,接到队友劳尔•希门内斯的传球,用右脚绝妙地将球踢进了对方球门。之后在比分为1比1的下半场第13分钟,希门内斯晃过对方3名防守队员,从中间突破,黄喜灿瞬间从对方门前右侧向左移动,接到传球后,用左脚再次攻破了纽卡斯尔的球门。 黄喜灿表现出了勇往直前的突破和细致的终结能力,当地的传播团队称赞说:“黄牛全场疯跑。”英超事务局表示,在1.0167万人参与的当场最佳球员投票中,黄喜灿获得64.3%的支持,被选为“本场最佳球员(King Of The Match)”。足球统计专门媒体“whoscored.com”给黄喜灿打出了队内最高分8.6分。 伍尔弗汉普顿队主教练布鲁努•拉兹赛后示:“黄喜灿已经适应了英超。非常适合我们球队的比赛风格。球队需要这样的球员”,“最好的球员会享受比赛。黄喜灿就是这样的顶级球。”比赛结束后,黄喜灿在自己的社交网络服务(SNS)上留言说:“感谢来自祖国韩国的精彩加油助威。” 开始书写EPL成功时代的黄喜灿踏上回国之路,将于4日与卡塔尔世界杯最终预选赛之前的韩国国家队汇合。

