“首脑年薪之王”李显龙19亿韩元，是拜登的4倍. October. 01, 2021 07:28. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 香港《南华早报》30日报道说，世界上年薪最高的国家首脑是从2004年开始执政的新加坡总理李显龙（69岁）。李显龙的年薪为160万美元（约19亿韩元），是排在第三位的美国总统拜登（40万美元）的4倍，是俄罗斯总统普京的12倍。 新加坡从李显龙的父亲、前总理李光耀（1923∼2015年）时期开始，将高层官员的年薪与民间高收入职群的年薪挂钩，彻底进行业务评价，严惩腐败。新加坡是世界上政府腐败最少的国家。 排在第二位的是香港行政长官林郑月娥（67.2万美元）。《南华早报》报道说，虽然年薪很高，但由于美国的制裁，不能使用西方主要银行，因此只能在家中囤积现金。中国去年制定了对进行反中活动的香港市民最多判处无期徒刑的《香港国家安全法》后，美国实施各种制裁，不仅对林郑月娥等香港领导层，还对与他们交易的金融公司给予不利待遇。 《南华早报》就“世界最强”美国总统的年薪排名第三的情况报道说：“他们真正赚钱的是在卸任之后。”卸任的美国总统通过撰写回忆录或演讲等赚取巨额收入的情况并不少见。 据调查，澳大利亚总理斯科特·莫里森、德国总理安格拉·默克尔、奥地利总理塞巴斯蒂安·库尔茨、新西兰总理杰辛达等人的年薪也在30万美元以上。法国总统埃马纽埃尔·马克龙上个月就小学生提出的“工资是多少”的问题回答说：“税前为每个月1.35万欧元（年薪为16.2万欧元）。”

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