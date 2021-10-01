通过欺诈富豪获得72亿韩元不义之财的30多岁女性…购买37辆进口车. October. 01, 2021 07:28. by 金泰诚记者 kts5710@donga.com. “在美国的养父去世时给我留下的遗产是145亿韩元。我要先向美国国税厅缴纳继承税，所以我想稍微借点钱。” 2014年4月，首尔江南区驿三洞的一家咖啡店。从事翻译工作的廉某(38岁•女)对平时认识的企业家金某说了上述那番话，并拿出了继承财产证明书的英文文件。廉某从数年前开始就向金某介绍说自己的养父是相当有钱的人。但是廉某根本不存在这样的养父，证明文件也是伪造文件。 首尔中央地方法院刑事合议29部(部长审判员金昌亨)30日表示，对涉嫌(特定经济犯罪加重处罚法中的欺诈条款)在2010年至2019年期间以继承税预付贷款和生活费等名义从金某处骗取71.9万亿韩元等而被起诉的被告人廉某判处9年有期徒刑。 据法院调查，廉某在约10年的时间里，用各种谎言和伪造文件勒索的钱，花50亿韩元购买了37辆进口车，过着奢侈的生活。 法庭指出：“廉某利用与富豪金某有交情的机会，用各种谎言欺骗金某，骗取了巨额资金。尽管如此，她还是坚持这些钱是翻译工作的报酬，始终没有表现出反省的态度。”

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