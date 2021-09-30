LS电气清州工厂被选定为“世界灯塔工厂”. September. 30, 2021 07:22. by 洪锡浩记者 will@donga.com. LS电气被世界经济论坛(WEF)评选为世界“灯塔工厂(Lighthouse factory)”。这是继2019年浦项制铁(POSCO)之后，韩国企业中的第2家。 LS产电集团29日表示，在非面对面进行的2021 WEF上，LS电气清州智能工厂被选定为灯塔工厂。灯塔工厂是指，就像灯塔在黑暗的大海中照亮灯火，为船只导航一样，积极利用物联网(IoT)、人工智能(AI)、云等第四次产业革命核心技术，在制造业中主导革新的工厂。被称为“达沃斯论坛”的WEF从2018年开始对世界工厂进行6个月以上的审查后选定，每年发表两次。到目前为止，全世界有90家企业被选定为灯塔工厂，韩国有LS电气和浦项制铁两家被选定。 LS电气清州智能工厂构建了配件供应、组装、试验包装等全部流程100%自动化系统。主要生产电力输配相关机器、产业自动化及能源节约机器等的LS电气从2011年开始到现在为止，集中投资200亿韩元以上构建智能工厂。企业运用了可以实现多品种大量生产的IoT基础的自动设备模型变更系统、可以自动行驶的公司内部物流机器人、以AI为基础的实时自动焊接系统等技术。自主开发能源管理解决方案(EMS)，适用于实际工厂，提高了能源效率。

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