朝鲜发射用来对韩国发动核偷袭的“高超音速导弹”. September. 30, 2021 07:22. by 尹相虎军事记者、申圭镇记者 ysh1005@donga.com、newjin@donga.com. 据确认，朝鲜28日在慈江道试射了今年1月国务委员长金正恩宣布开发的“高超音速导弹”。高超音速导弹是继潜射弹道导弹后，被称为可以摧毁韩美导弹拦截网的“游戏规则改变者”。有人担心，一旦朝鲜今后完成导弹能力后安装战术核武器并进行实战部署，对韩核突袭威胁的层次将发生变化。 朝鲜中央通讯社29日报道说：“国防科学院28日上午在慈江道龙林郡都阳里进行了新开发的高超音速导弹‘火星-8’型的试射。”朝中社强调，“这是首次试射”，并表示，“证实了首次采用的安瓿化导弹燃料系统和发动机的稳定性。”朝中社还表示：“试验结果表明，所有目的技术指标都满足了设计上的要求。” 朝鲜公开的照片中，“火星-8”型导弹的外形与中国的高超音速导弹“东风（DF-17）”非常相似。试验发射由劳动党中央书记朴正天主管，金正恩没有参观。从这是“首次测试”这一点来看，预计不久后朝鲜将再次进行试验发射。 美国国务院发言人当地时间29日就此表示：“我们严肃对待（朝鲜）任何新能力的报道。我们谴责一切使地区和国际社会变得不稳定的非法导弹发射。”

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