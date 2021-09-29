朝鲜在提及“首脑会谈”三天后再次发射导弹，青瓦台表示“遗憾”. September. 29, 2021 07:19. by 申珍宇记者、纽约=常驻记者 柳在东 niceshin@donga.com、jarett@donga.com. 在朝鲜劳动党中央副部长金与正静表示“如果不把发射导弹称为挑衅，南北首脑会谈也有可能举行”三天之后的28日，朝鲜发射了短程导弹。青瓦台曾把13天前朝鲜在列车上发射弹道导弹称为“挑衅”，但此次没有提及“挑衅”或“谴责”，只使用了“遗憾”一词。朝鲜常驻联合国代表金成当天在发射导弹20分钟后在美国纽约举行的联合国大会上针对美国要求称：“（如果希望战争结束）应该永久停止针对我们的联合军事演习和投入各种战略武器。”朝鲜以正在任期末推动恢复韩朝关系的文在寅政府和维持对朝制裁的拜登美国政府为对象，展开了对话和挑衅的“软硬两手战略”。 韩国军联合参谋本部当天表示：“捕捉到的迹象表明，朝鲜于早上6时40分左右在慈江道舞坪里一带发射了一枚疑似短程导弹的发射体。”舞坪里是朝鲜2017年试射洲际弹道导弹“火星-14”型的地方。韩美情报部门认为，此次导弹可能具备了朝鲜从未发射过的“极超音速导弹”的特性。 金成在联合国总部的演讲中表示：“美国政府应该用实际行动而不是语言，来展示其并没有对朝敌视意愿的政策立场”，“如果美国继续以那些给我们找茬、挑衅的本性，用诸如军事同盟的冷战遗物来威胁我们的做法，真的没有意义。” 青瓦台当天上午举行紧急国家安全保障会议常任委员会后表示：“对（朝鲜）在韩半岛局势稳定非常重要的时期的导弹发射表示遗憾。”国防部也没有表明朝鲜发射的导弹是不是违反联合国安理会对朝制裁决议的弹道导弹。 美国国务院表示：“谴责朝鲜发射导弹。这一发射违反了多项联合国安理会决议，对朝鲜的邻国和国际社会构成威胁。我们致力于同朝鲜进行外交接触，敦促朝鲜参与对话。”

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