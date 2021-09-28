敌人比预想的要强. September. 28, 2021 07:21. . 罗马追求统一意大利半岛的时期，本是国内战争的城市征服战发展为国际战。迦太基、希腊-马其顿势力在意大利城市和地中海发生冲突。并不是因为罗马有什么特别的错误。世界不会按照我的意志运行。就好象当我到达小泉眼喝水时，另一个人可能正在寻找山泉来筹措农业用水。 当时出现的激战地是分为希腊移民者和原住民、迦太基殖民统治的西西里。罗马当然也介入了。在地面战中，罗马军队彻底击败迦太基步兵。但迦太基的主力是海军。著名的历史学家西奥多·蒙森曾说过这样的话。“让迦太基军队在战场上败退容易，但难的是取得最终的胜利。” 实际上，罗马军队在地面战上乘胜追击，但大海被封锁后，陷入了危机。在国家命运的十字路口，罗马会做出所有人都不相信的事情。它毫无畏惧地创建了大规模舰队。虽然好不容易造出了船，但左右海战胜利的航行能力和熟练度却大为不如。罗马试图改变在这里展开自己的特长白刃战的想法。在海上展开肉搏战是无稽之谈。当时罗马发明了一种叫“乌鸦”的新兵器。这是挂在船头上的简易浮桥。其末端有长得像嘴的钩子，所以叫“乌鸦”。遇到敌舰就放下“乌鸦”。一旦架起浮桥，罗马的骄傲重装步兵队就会过桥，用白刃战制服敌人。 用“乌鸦”取得的伟大胜利就是米拉伊海战。这是罗马创意性和挑战精神的胜利。事实上，“乌鸦”有一个致命的弱点，它难以机动。但迦太基因为轻视敌人，没有任何侦察和探索就贸然闯入而失败。即使昨天我们强大，也不能保证今天也强大。武器，财政，数字化战斗力强并不意味着胜利。在战争史上，只有懂得勇气、献身和牺牲的民族才能生存。

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