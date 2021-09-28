塔利班恢复“刮下巴胡子禁令”. September. 28, 2021 07:22. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 时隔20年再次占领阿富汗的塔利班恢复了过去执政时期（1996年至2001年）下达的“刮下巴胡子禁令”等，全面展开了强硬统治。 据英国广播公司26日报道，塔利班认为刮掉或修剪下巴胡子的行为违反了伊斯兰教教法“沙里阿”，并在首都喀布尔和南部赫尔曼德省等地向理发师发布了禁令。在喀布尔经营大型美容院的一名美容师说，政府官员最近下达了禁止刮胡子的指示，要求“停止追随美国风格”。喀布尔的另一名理发师也表示：“塔利班士兵说要派出伪装成客人的调查官进行查处。”赫尔曼德省一家理发店贴出警告说：“谁也没有权利对此（方针）表示不满。”英国广播公司报道说，塔利班警告将处罚任何违反规则的人。 “沙里阿”虽然规定男性留下巴胡子是追随先知穆罕默德的生活，但实际上根据国家和文化接受它的程度有很大差异。但塔利班过去对没有蓄浓密胡子的成年男性进行了严厉的处罚。据悉，特别是遗传上胡须不长的少数民族哈扎拉族遭受了祸害。 由于塔利班的恐怖政治，位于喀布尔的以女性为对象的驾驶培训班也被迫关门。据当地媒体“Tolo”新闻26日报道，喀布尔的女企业家尼拉布决定中断一年前设立的驾驶培训班的运营。这是因为，虽然想学开车的女性仍然很多，但塔利班上月占领喀布尔后，没有一名女性来到培训班。塔利班过渡政府最近废除了妇女部。

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