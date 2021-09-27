三星电子公布与脑神经网相似的新一代AI半导体开发方案. September. 27, 2021 07:24. by 林賢錫 lhs@donga.com. 三星电子等的研究•技术团队在世界性学术杂志上发表了以像人的脑神经网一样的方式启动的新一代人工智能半导体开发方案。有评价称，三星电子在开发以再现认知、推论等大脑高层功能为目标的“神经元半导体”方面又向前迈出了一大步。 三星电子26日表示，由综合技术院会员兼哈佛大学教授咸敦熙、哈佛大学教授朴弘根、三星SDS总经理黄圣佑、三星电子副会长金基南执笔的神经形态(Neuromorphic)主题论文已刊登在英国学术杂志《自然电子(Nature Electronics)》上。 三星电子从2019年开始与哈佛大学共同研究的神经形态半导体将使用在人类大脑神经网和神经细胞(神经元)发生电信号时，读出神经元切入点产生的微小信号后，找出其切入点，将神经网制作成地图的技术。通过将神经网地图贴在存储器半导体上的方式，使各存储器起到神经元之间的切入点作用。 三星电子解释说：“要想用电脑分析神经网测量的庞大的信号，并组成神经网地图，需要很长时间，但论文提出了用测定信号驱动存储器平台，快速下载神经网地图的划时代的技术观点。”

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