4天内确诊1万多人，“与新冠共存”亮起红灯. September. 27, 2021 07:24. by 刘根亨记者、李志云记者 noel@donga.com,easy@donga.com. 因新冠确诊患者暴增，韩国一周后关于保持社交距离的调整以及同时推进的转变为“与新冠共存”也将面临最大难关。政府认为，能否抑制中秋节长假期间流行的“后续传播”是关键。 国务总理金富谦27日在中央灾难安全对策本部会议上表示：“本周的防疫情况将决定如何决定分阶段恢复日常生活（与新冠共存）的出发点。”疾病管理厅厅长郑银敬也在前一天表示：“只有最大限度地抑制休假期间感染的无症状轻微感染者的进一步传播，才能按照日程推进阶段性恢复日常生活的路线图。”也就是说，如果像现如今规模的确诊患者持续出现，10月底将很难缓和防疫。 情况确实严重。从长假第二天开始到周日为止的4天里，出现了超过1万名的新确诊患者。继截至25日零时出现历史最高纪录的3273人之后，第二天也统计了2771人。非首都地区确诊患者增加率达到首都地区的两倍等，全国扩散情况也很明显。 政府为了防止最坏的情况发生，决定进一步提前到10月底为止实现疫苗接种率70%的计划。为此，辉瑞和莫德纳疫苗的最大接种间隔将从目前的6周缩短到3到4周。

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