朝鲜金与正：“终战宣言很有趣，但首先要撤销敌对政策”. September. 25, 2021 07:43. by 朴孝穆记者 tree624@donga.com. 在文在寅总统提议发布《终战宣言》两天后，朝鲜提出了推进《终战宣言》的条件，要求“取消韩美对朝敌视政策”。朝鲜将驻韩美军及在韩半岛展开的美国战略资产和韩美联合军事演习等纳入敌视政策。这些都是直接关系到韩美同盟的问题。 朝鲜劳动党中央副部长金与正（照片）24日就《终战宣言》表示：“终战宣言是有趣的提议、好的想法”，“在延续针对我国的双重标准和偏见、敌视性政策和言行的情况下宣布战争结束，这是说不通的。”她强调：“取消对朝敌视政策是《终战宣言》的‘先决条件’”，“如果南朝鲜（韩国）不是敌对性的，朝鲜愿在北南之间重新保持密切沟通，就恢复关系和发展前景进行建设性讨论。” 在金与正谈话发表7小时前的上午6时左右，朝鲜外务省副相李泰成针对美国表示：“只要阻碍战争结束的最大障碍———美国的对朝敌视政策继续存在，《终战宣言》只不过是一种假象而已”，“发布《终战宣言》为时尚早。”特别是，“作为美国日益恶劣的敌视政策”，他列举了“在朝鲜半岛（韩半岛）和周边地区机动的美军武力和庞大的最新战争资产以及每年举行的各种名义的战争演习”。 相反，文在寅在前一天联合国大会结束后回国途中举行的专机内座谈会上表示：“终战宣言与撤走驻韩美军、韩美同盟没有任何关系。” 总统国民沟通首席秘书朴秀贤在YTN广播节目中，就金与正的谈话表示：“非常有意义，非常有分量。附加条件意味着对话之门敞开着。”

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