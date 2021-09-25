历史上最多的2434例确诊，如此以往“与新冠共存”也将遥不可即. September. 25, 2021 07:43. . 据统计，昨天新感染的患者达2434人，时隔40多天刷新了8月11日创下的最高纪录2221人。由于中秋节长假期间暂时放宽保持社交距离，举行家庭聚会的人之间出现了很多确诊患者。防疫当局曾预测，今年6月底开始的第四次流行将在本月20日左右达到每天2000至2300名患者的顶点后减少，但这一预测出现了偏差。 问题是，考虑到3到5天的潜伏期，在节日大移动的余波正式出现的下周，患者很有可能会进一步增加。文在寅总统表示：“如果下月底疫苗接种完成率超过70%，就应该考虑‘与新冠共存’。”但如果这种状态持续下去，阶段性的日常恢复也会受到影响。为了防止感染进一步扩散，在遵守戴口罩和换气等基本防疫守则的同时，即使有轻微的疑似症状，也要积极接受诊断检查，这一点非常重要。 疫苗接种率也要最大限度地提高。截止到昨天，第一剂接种率为72.3%，完全接种率为44%。据统计，因担心疫苗副作用等原因，连一剂都没有接种的未接种者达578万人，其中提前预约者人数为15万人，仅占2.7%。全体确诊患者的90%来自未接种者和第一剂接种者之间。如果接种完毕，即使感染，也可以预防重症化率的77%。为了个人和社会的安全，不能再推迟接种疫苗。 为应对因“与新冠共存”的保持社交距离，应尽快构建治疗传达体系，使有限的医疗力量集中在重症患者身上。防疫当局认为，目前的医疗体系能够承担的日患者规模为3000人。目前，80%的新确诊患者是无症状或轻微患者。在增加重症患者用病床的同时，应将目前在京畿道有限实施的轻度患者居家治疗扩大到全国，提高病床的使用效率。

한국어