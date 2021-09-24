《社论》应防范美国加快的缩减资产购买、利率上升和泡沫崩溃. September. 24, 2021 08:45. by / /. 美国中央银行联邦储备委员会（美联储）22日预告，将于11月开始实施“缩减资产购买”，以减少购买国债等向市场供应的流动性。“缩表”自然会导致利率上调，因此意味着美国的“零利率时代”即将结束。这必然会对8月份率先上调基准利率的韩国银行的动向产生影响。 美联储前天表示：“如果（在物价、雇用方面）像预期的那样继续取得进展，放缓资产购买速度将正当化。”美联储主席杰罗姆·鲍威尔也表示：“缩表可能会在下次会议时马上到来。”也就是说，如果在11月初举行的联邦公开市场委员会会议上决定开始缩表，将持续到明年，最早将于明年下半年开始上调利率。缩表的意思是美国经济将摆脱新冠疫情的冲击，并不一定是负面的。问题是，一旦开始缩表，危险性较高的新兴国家的金融市场资金可能会像潮水一样流出。在全球金融危机时释放的流动性开始回收的2013年，实际上就发生了这种事情。 就美联储的动向，韩国企划财政部警告：“对国内金融市场产生的影响是有限的。但变动性可能会扩大。”在新冠疫情暴发后，一直推迟偿还本金和利息的222万亿韩元个体户和小工商业者负债和超过1800万亿韩元的家庭负债等，一旦低利率时代结束，将成为可能动摇韩国经济的危险因素。为了防止海外资金的急剧流出，如果韩国银行进一步上调利率，家庭、个体经营者的利息负担将剧增。 虽然金融当局采取了强有力的贷款抑制措施，但因暴涨的房价、全租价引发的住宅担保贷款和全租贷款有增无减。由于全租、月租价格暴涨和生活困难，20多岁年轻人的家庭负债是其他世代的两倍以上，弱势群体的债务负担也在加重。而且，下个月将出台更强有力的减债对策。预计将加强对第二金融圈贷款、证券公司以投资者股票为担保提供的“信用交易融资”等的限制。 如果美国加快紧缩速度，全世界股票、虚拟货币、房地产等资产价格的泡沫可能会比预期更快破灭。家庭和企业都必须警惕不必要的贷款和盲目的投资，为正式的高利率时代做好准备。

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