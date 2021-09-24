仁川机场自由贸易区将建设2个大规模物流中心. September. 24, 2021 08:45. by 黃金泉 kchwang@donga.com. 仁川国际机场自由贸易区将陆续建设大规模物流中心。 仁川国际机场公社23日表示，最近与韩国国内物流企业(株)ACT&CORE物流、(株)邮政航空签订了《仁川机场自由贸易区第一机场物流园区开发实施协约》。 根据协议，成立于1999年，一直负责与中国进行电子商务、特送货物、复合运输(联运)等的物流企业ACT&CORE物流，到2022年为止将投入300多亿韩元建设物流中心。此前通过仁川港和平泽港等处理的物流量与仁川机场分开，加强复合运输，预计每年将创造6万吨的航空货物吞吐量。 从2014年开始在仁川机场自由贸易区内运营每年处理5万吨物流的“综合物流中心”的邮政航空公司也将投入320亿韩元建设新的物流中心。计划构筑智能物流系统等，每年追加处理9万吨以上的航空货物。 仁川机场公社去年12月与全球物流企业(株)信可韩国(Schenker Korea)签订了《仁川机场全球配送中心开发及运营的实施协约》。截至明年，信可韩国将投入350多亿韩元，在物流园区建设总面积达2.2227万平方米规模的全球配送中心。韩国政府2005年指定的仁川机场自由贸易区包括货物集散厅和物流园区等，目前面积达305万平方米。 仁川国际机场公社社长金京旭(音)表示：“为了让入驻自由贸易地区的企业能成长为东北亚代表性物流中心的运营公司，将积极提供支援。”

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