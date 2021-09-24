孙兴慜和黄喜灿在EPL舞台上首次相遇，赛后两人相互拥抱并交换球衣. September. 24, 2021 08:44. by 兪載泳 elegant@donga.com. 孙兴慜(29岁•托特纳姆热刺队)和黄喜灿(25岁•狼队)在英格兰足球超级联赛(EPL)舞台上首次展开了对决。 托特纳姆热刺队和狼队23日在英国狼队莫利纽克斯球场(Molineux Stadium)举行的2021∼2022赛季英联杯32强赛上相遇。在上下半场90分钟内两队以2比2战平后，在没有加时赛的情况下进行的点球大战中，热刺队以3比2获胜，成功进入了本项赛事16强。托特纳姆热刺队在赛后进行的下一轮对阵抽签中抽到了伯恩利队，将与后者争夺一个8强席位。 孙兴慜和黄喜灿虽然没有取得进球，但活跃地驰骋在球场上，创造了机会。黄喜灿在转会后首次首发出场，打满全场，以顽强的身体对抗和突破试图进球。上半场第45分钟，他接到队友的传中头部攻门，可惜球稍稍越过横梁。下半场第2分钟，他接到队友在边路送上的犀利地滚传球，右脚不停球直接射门，但因热刺队的肉搏防守皮球击中横梁，遗憾地再次与进球擦肩而过。 黄喜灿在狼队扳平比分上起到了重要作用。黄喜灿在前场压迫热刺队的后场倒脚传球，在1比2落后的下半场第13分钟，他截断了热刺队的唐吉•恩东贝莱的带球，期间通过莱安德尔•登东克尔和丹尼尔•波登斯传球，制造了本队的进球。黄喜灿在点球大战中作为球队的第一个点球手出场，成功罚入点球。 恢复小腿伤势并在20日与切尔西队的比赛中打满全场的孙兴慜当天在替补席上开始了比赛。上半场结束后，球迷还看到了他摸着黄喜灿的头进入更衣室的样子。孙兴慜在两队2比2战平的下半场16分钟替补上场，成功实现了“韩国德比”。此役孙兴慜没有作为点球手出场。 这是自2018年3月17日当时效力于斯旺西城队的奇诚庸(首尔)和孙兴慜在英格兰足总杯赛第6轮比赛中相遇后，时隔3年零6个月再次有韩国球员在英国舞台上相遇。而在英超联赛舞台上，2018年2月25日当时效力于水晶宫队的李青龙(蔚山)和孙兴慜的对决是最后一次。 比赛结束后，孙兴慜和黄喜灿互相拥抱后交换了球衣。黄喜灿在下半场第2分钟试图射门时被对方防守绊倒后，向孙兴慜展示了感到疼痛的腰部。托特纳姆热刺队在球队社交网络服务(SNS)上上传了两位球员拥抱的场面。孙兴慜和黄喜灿在通往更衣室的过道上也进行了很长时间的对话。如果一切顺利的话，两人将在明年2月13日举行的英超联赛中再次相遇。

한국어